Зеленський: Росія за липень застосувала проти України 5100 КАБів і 3800 "шахедів"

Рятувальник на місці зруйнованого будинку (Фото: t.me/V_Zelenskiy_official)

За липень Росія застосувала проти України понад 5100 керованих авіаційних бомб, більш ніж 3800 "шахедів", майже 260 ракет різних типів, з яких 128 – це балістика. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

"Зупинити це можна тільки разом: Америка, Європа, інші глобальні суб’єкти. Кожна наша взаємодія важлива. Кожен день важливий. Дякую всім, хто допомагає Україні", – резюмував Зеленський.

Також він заслухав доповідь міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка щодо атаки на Київ 31 липня. Станом на 11:00 1 серпня відомо про 31 загиблого у Святошинському районі, серед яких п’ятеро дітей. Наймолодшій дитині було всього два роки.

Усі пошуково-рятувальні роботи на місцях атаки у столиці завершені, тривають аварійно-відновлювальні роботи. Серед 159 поранених 16 дітей.

"Знову такий підлий удар Росії показує, що необхідні додатковий тиск на Москву та санкції. Як би не заперечували в Кремлі їхню дієвість, вони працюють і мають бути сильнішими – бити по всьому, що дозволяє продовжувати такі удари. І дуже важливо, щоб світ про них не мовчав", – сказав президент.