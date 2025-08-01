Зеленский: Россия за июль применила против Украины 5100 КАБов и 3800 "шахедов"

Спасатель на месте разрушенного дома (Фото: t.me/V_Zelenskiy_official)

За июль Россия применила против Украины более 5100 управляемых авиационных бомб, более 3800 "шахедов", почти 260 ракет различных типов, из которых 128 – это баллистика. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

"Остановить это можно только вместе: Америка, Европа, другие глобальные субъекты. Каждое наше взаимодействие важно. Каждый день важен. Спасибо всем, кто помогает Украине", – резюмировал Зеленский.

Также он заслушал доклад министра внутренних дел Игоря Клименко относительно атаки на Киев 31 июля. По состоянию на 11:00 1 августа известно о 31 погибшем в Святошинском районе, среди них пятеро детей. Самому младшему ребенку было всего два года.

Все поисково-спасательные работы на местах атаки в столице завершены, продолжаются аварийно-восстановительные работы. Среди 159 раненых 16 детей.

"Опять такой подлый удар России показывает, что необходимы дополнительное давление на Москву и санкции. Как бы ни отрицали в Кремле их действенность, они работают и должны быть сильнее – бить по всему, что позволяет продолжать такие удары. И очень важно, чтобы мир о них не молчал", – сказал президент.