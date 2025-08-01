Зеленский: Россия за июль применила против Украины 5100 КАБов и 3800 "шахедов"
За июль Россия применила против Украины более 5100 управляемых авиационных бомб, более 3800 "шахедов", почти 260 ракет различных типов, из которых 128 – это баллистика. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.
"Остановить это можно только вместе: Америка, Европа, другие глобальные субъекты. Каждое наше взаимодействие важно. Каждый день важен. Спасибо всем, кто помогает Украине", – резюмировал Зеленский.
Также он заслушал доклад министра внутренних дел Игоря Клименко относительно атаки на Киев 31 июля. По состоянию на 11:00 1 августа известно о 31 погибшем в Святошинском районе, среди них пятеро детей. Самому младшему ребенку было всего два года.
Все поисково-спасательные работы на местах атаки в столице завершены, продолжаются аварийно-восстановительные работы. Среди 159 раненых 16 детей.
"Опять такой подлый удар России показывает, что необходимы дополнительное давление на Москву и санкции. Как бы ни отрицали в Кремле их действенность, они работают и должны быть сильнее – бить по всему, что позволяет продолжать такие удары. И очень важно, чтобы мир о них не молчал", – сказал президент.
- В ночь на 31 июля россияне нанесли удары по Киеву дронами, а под утро – ракетами. В Святошинском районе разрушен подъезд многоэтажки – там больше всего жертв.
- Россияне, в частности, убили патрульную полицейскую – ее тело деблокировали из-под завалов дома.
- 1 августа в Киеве объявлен Днем траура по погибшим, Украина в этот день созывает срочное заседание Совбеза ООН.
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