ООН: РФ убила в июне наибольшее количество людей за три года полномасштабного вторжения
В июне 2025 года в результате российских обстрелов погибло 232 человека, еще 1343 были ранены. Это самое большое количество жертв среди гражданских за последние три года полномасштабного вторжения России в Украину, сообщила Мониторинговая миссия ООН по правам человека.
В Миссии напомнили, что, согласно обновленному ежемесячному отчету по защите гражданских лиц, в июне 2025 года Россия осуществила в 10 раз больше ракетных и барражирующих атак на Украину, чем в июне 2024 года.
"Предварительные данные за июль свидетельствуют, что эта опасная тенденция сохраняется. Массированные обстрелы поражают не только районы вблизи линии фронта, но и значительно удаленные от нее населенные пункты", – отметили в Миссии ООН.
- В ночь на 31 июля россияне нанесли удары по Киеву дронами, а под утро – ракетами. В Святошинском районе разрушен подъезд многоэтажки. По состоянию на утро 1 августа количество жертв возросло до 31. Поисково-спасательные работы завершили.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что за июль Россия применила против Украины более 5100 управляемых авиационных бомб, более 3800 "шахедов", почти 260 ракет различных типов, из которых 128 – это баллистика.
- 1 августа в Киеве объявлен днем траура по погибшим, Украина в этот день созывает срочное заседание Совбеза ООН.
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