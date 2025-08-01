ООН: РФ убила в июне наибольшее количество людей за три года полномасштабного вторжения

В Миссии ООН зафиксировали, что в июне 2025 года российская армия нанесла в десять раз больше атак, чем в прошлом году

Удар РФ по дому в Киеве 31 июля (Фото: t.me/V_Zelenskiy_official)

В июне 2025 года в результате российских обстрелов погибло 232 человека, еще 1343 были ранены. Это самое большое количество жертв среди гражданских за последние три года полномасштабного вторжения России в Украину, сообщила Мониторинговая миссия ООН по правам человека.

В Миссии напомнили, что, согласно обновленному ежемесячному отчету по защите гражданских лиц, в июне 2025 года Россия осуществила в 10 раз больше ракетных и барражирующих атак на Украину, чем в июне 2024 года.

"Предварительные данные за июль свидетельствуют, что эта опасная тенденция сохраняется. Массированные обстрелы поражают не только районы вблизи линии фронта, но и значительно удаленные от нее населенные пункты", – отметили в Миссии ООН.