Россияне атаковали Дружковку и село в Запорожском районе: есть раненые и разрушения

В Донецкой области из-за массированной атаки БпЛА ранены пять человек

Последствия в Запорожском районе (Фото: ОВА)

В субботу, 2 августа, россияне нанесли удары по населенным пунктам Донецкой и Запорожской областей – есть раненые и разрушения. Об этом сообщили областные военные администрации.

Глава Запорожской ОВА Иван Федоров заявил, что оккупанты ударили по одному из сел Запорожского района. Ранения получили три человека – мужчины 44 и 66 лет, а также 60-летняя женщина.

Состояние 66-летнего мужчины тяжелое. Состояние женщины медики оценивают как средней тяжести.

Из-за атаки РФ повреждено около 100 частных домов: выбиты окна, поломаны крыши и двери. В результате удара произошло возгорание дома, хозяйственных построек и прилегающей территории. Спасатели уже локализовали пожар. Разрушениям подверглись также школа и амбулатория.

Фото: Запорожская ОВА

Фото: Запорожская ОВА

Фото: Запорожская ОВА

2 августа под массированной дроновой атакой оказалась Дружковка Донецкой области. Глава ОВА Вадим Филашкин сообщил о пяти пострадавших.

Повреждены два дома, рынок, магазин и админздание, уничтожено несколько автомобилей.

На месте работают все ответственные службы.

Фото: Донецкая ОВА

Фото: Донецкая ОВА

Фото: Донецкая ОВА

Фото: Донецкая ОВА

Запорожская и Донецкая области ежедневно находятся под российскими обстрелами.

Через удар России по Краматорску 31 июля погибли три человека.