В Краматорске уже трое погибших из-за удара КАБом по пятиэтажке – фото
В Краматорске Донецкой области до трех возросло количество погибших из-за удара россиян по пятиэтажке 31 июля. Об этом сообщил начальник городской военной администрации Александр Гончаренко.
Глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин в утренней сводке 1 августа сообщил о двух погибших в результате российского удара. Ранены 11 человек.
Позже Гончаренко сообщил, что в больнице от полученных ранений скончалась третья жертва – женщина 1970 года рождения. Раненых уже 10.
Под завалами пятиэтажки могут находиться еще люди, продолжается поисково-спасательная операция. Всего в результате удара были повреждены по меньшей мере 30 домов и 13 автомобилей.
- Россия прицельно ударила по жилому дому в центре Краматорска днем 31 июля. Враг сбросил КАБ.
- Перед этим, 22 июля, враг также атаковал КАБом многоэтажку в городе, в результате чего погиб ребенок.
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