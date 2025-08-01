В Краматорске уже трое погибших из-за удара КАБом по пятиэтажке – фото

На месте продолжается поисковая операция, под завалами еще могут находиться люди

Пострадавший дом (Фото: t.me/VadymFilashkin)

В Краматорске Донецкой области до трех возросло количество погибших из-за удара россиян по пятиэтажке 31 июля. Об этом сообщил начальник городской военной администрации Александр Гончаренко.

Глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин в утренней сводке 1 августа сообщил о двух погибших в результате российского удара. Ранены 11 человек.

Позже Гончаренко сообщил, что в больнице от полученных ранений скончалась третья жертва – женщина 1970 года рождения. Раненых уже 10.

Под завалами пятиэтажки могут находиться еще люди, продолжается поисково-спасательная операция. Всего в результате удара были повреждены по меньшей мере 30 домов и 13 автомобилей.