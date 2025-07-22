Россия ударила КАБом по многоэтажке в Краматорске: погиб ребенок
В ночь на 22 июля Россия ударила управляемой авиабомбой по дому в Краматорске Донецкой области, убив ребенка. Об этом сообщил глава городской военной администрации Александр Гончаренко.
Попадание КАБа произошло в многоквартирный жилой дом, возник пожар.
По состоянию на 07:30 известно об одном погибшем – это мальчик 2015 года рождения.
Еще пять человек пострадали.
- Поздно вечером 21 июля россияне ударили КАБом по Сумам: поврежден многоквартирный дом, пострадали три человека.
- В ночь на 22 июля россияне ударили по Одессе дронами. В результате атаки сгорели авто, повреждены дома и горело админздание.
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