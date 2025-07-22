Россия ударила КАБом по многоэтажке в Краматорске: погиб ребенок

В результате очередной российской атаки известно об одной жертве и пяти пострадавших

Фото: t.me/kramatorsk_news

В ночь на 22 июля Россия ударила управляемой авиабомбой по дому в Краматорске Донецкой области, убив ребенка. Об этом сообщил глава городской военной администрации Александр Гончаренко.

Попадание КАБа произошло в многоквартирный жилой дом, возник пожар.

По состоянию на 07:30 известно об одном погибшем – это мальчик 2015 года рождения.

Еще пять человек пострадали.