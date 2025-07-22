Росія вгатила КАБом по багатоповерхівці в Краматорську: загинула дитина – фото

Росія вгатила КАБом по багатоповерхівці в Краматорську: загинула дитина – фотодоповнено
У ніч проти 22 липня Росія вдарила керованою авіабомбою по будинку у Краматорську Донецької області, вбивши дитину. Про це повідомив очільник міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.
Влучання КАБу сталося у багатоквартирний житловий будинок, виникла пожежа.
Станом на 07:30 відомо про одного загиблого – це хлопчик 2015 року народження.
Ще пʼятеро осіб постраждали.
ДОПОВНЕНО О 09:55. О 04:40 війська РФ скинули на Краматорськ "ФАБ-250" із модулем УМПК, повідомила Донецька обласна прокуратура і показала фото наслідків.
Бомба поцілила у багатоповерхівку, в результаті чого від травм, несумісних з життям, загинув 10-річний хлопчик. Також у своїх оселях поранено вісьмох цивільних віком від 20 до 58 років.
- Пізно ввечері 21 липня росіяни вгатили КАБом по Сумах: пошкоджено багатоквартирний будинок, постраждали три людини.
- У ніч проти 22 липня росіяни вдарили по Одесі дронами. Внаслідок атаки згоріли авто, пошкоджено будинки та палала адмінбудівля.
Коментарі (0)