Через російські удари по Сумах і області постраждали понад 10 людей, зокрема дитина

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Через російські атаки по Сумській громаді та області, попередньо, постраждали понад 10 людей, зокрема дитина. Про це повідомив керівник обладміністрації Олег Григоров.

"Сьогодні ввечері ворог атакував дронами цивільну інфраструктуру Путивльської громади. Попередньо, постраждали щонайменше четверо людей, серед них п'ятирічний хлопчик", – написав посадовець о 22:21.

За його словами, постраждалим надали медичну допомогу без госпіталізації.

На місці влучання зайнялась пожежа, триває ліквідація наслідків, повідомив Григоров.

Згодом він написав, що близько 22:30 росіяни вдарили по Ковпаківському районі Сумської громади.

За попередніми даними, поранено двох людей, пошкоджено багатоповерхівки та нежитлові приміщення, триває обстеження території.

ОНОВЛЕНО. Кількість постраждалих у Путівльській громаді зросла до 11 осіб.

"Одна людина у важкому стані. Це 24-річний чоловік. Медики госпіталізують постраждалого до лікувального закладу", – написав Григоров.

Виконувач обов'язків міського голови Сум Артем Кобзар повідомив про трьох постраждалих через влучання російських керованих авіабомб у місті.

"Пошкоджено багатоквартирний житловий будинок – вибито вікна, зруйновано балкони. На місці працюють усі необхідні служби", – розповів він.