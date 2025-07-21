Из-за российских ударов по Сумам и области пострадали шесть человек, в том числе ребенок
Из-за российских атак по Сумской громаде и области, предварительно, пострадали шесть человек, в том числе ребенок. Об этом сообщил руководитель обладминистрации Олег Григоров.
"Сегодня вечером враг атаковал дронами гражданскую инфраструктуру Путивльской громады. Предварительно, пострадали по меньшей мере четыре человека, среди них пятилетний мальчик", – написал чиновник в 22:21.
По его словам, пострадавшим оказали медицинскую помощь без госпитализации.
На месте попадания возник пожар, продолжается ликвидация последствий, сообщил Григоров.
Впоследствии он написал, что около 22:30 россияне ударили по Ковпаковскому району Сумской громады.
По предварительным данным, ранены два человека, повреждены многоэтажки и нежилые помещения, продолжается обследование территории.
- В ночь на 21 июля Россия массированно атаковала Украину ракетами и дронами. Взрывы раздавались в Киеве, Ивано-Франковской области и Харькове, есть пострадавшие.
- Среди поврежденных объектов в столице – наземная часть станции метро "Лукьяновская".
- Всего оккупанты атаковали Украину 426 дронами и 24 ракетами различных типов. Противовоздушной обороне удалось обезвредить 224 цели. Большинство ракет было сбито ПВО, а остальные – подавлены средствами РЭБ или локально потеряны.
Комментарии (0)