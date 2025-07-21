Из-за российских ударов по Сумам и области пострадали шесть человек, в том числе ребенок

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Из-за российских атак по Сумской громаде и области, предварительно, пострадали шесть человек, в том числе ребенок. Об этом сообщил руководитель обладминистрации Олег Григоров.

"Сегодня вечером враг атаковал дронами гражданскую инфраструктуру Путивльской громады. Предварительно, пострадали по меньшей мере четыре человека, среди них пятилетний мальчик", – написал чиновник в 22:21.

По его словам, пострадавшим оказали медицинскую помощь без госпитализации.

На месте попадания возник пожар, продолжается ликвидация последствий, сообщил Григоров.

Впоследствии он написал, что около 22:30 россияне ударили по Ковпаковскому району Сумской громады.

По предварительным данным, ранены два человека, повреждены многоэтажки и нежилые помещения, продолжается обследование территории.