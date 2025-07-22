Росія вдарила дронами по Одесі. У місті горіла адмінбудівля, авто – фото

Внаслідок російської атаки у ніч 22 липня також пошкоджено житлові будинки

Наслідки російського обстрілу (Фото: t.me/truonline)

Російські війська в ніч проти 22 липня обстріляли Одесу дронами. Внаслідок атаки згоріли авто, пошкоджено будинки та палала адмінбудівля.

Як повідомив мер Одеси Геннадій Труханов, близько 02:23 в місті пролунали вибухи.

Згодом начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер заявив про пошкодження цивільної інфраструктури внаслідок атаки – палала адміністративна будівля та легкові автівки, у житлових будинках вибиті вікна.

Труханов уточнив, що наразі інформації про загиблих або постраждалих немає. Водночас на місці подій працюють екстрені служби.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС