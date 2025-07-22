Росія вдарила дронами по Одесі. У місті горіла адмінбудівля, авто – фото
Російські війська в ніч проти 22 липня обстріляли Одесу дронами. Внаслідок атаки згоріли авто, пошкоджено будинки та палала адмінбудівля.
Як повідомив мер Одеси Геннадій Труханов, близько 02:23 в місті пролунали вибухи.
Згодом начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер заявив про пошкодження цивільної інфраструктури внаслідок атаки – палала адміністративна будівля та легкові автівки, у житлових будинках вибиті вікна.
Труханов уточнив, що наразі інформації про загиблих або постраждалих немає. Водночас на місці подій працюють екстрені служби.
- Росія регулярно б'є по Одесі й області. 3 липня окупанти вдарили по Одесі касетним "Іскандером". Внаслідок атаки відомо про двох загиблих та трьох поранених.
- 11 липня через російську атаку на Одесу постраждали 11 людей.
- У ніч проти 19 липня росіяни знову атакували Одесу ударними безпілотниками, у результаті чого загинула одна людина.
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