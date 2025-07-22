Россия ударила дронами по Одессе. В городе горело админздание, авто – фото

В результате российской атаки в ночь на 22 июля также повреждены жилые дома

Последствия российского обстрела (Фото: t.me/truonline)

Российские войска в ночь на 22 июля обстреляли Одессу дронами. В результате атаки сгорели авто, повреждены дома и горело админздание.

Как сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов, около 02:23 в городе прогремели взрывы.

Впоследствии начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер заявил о повреждении гражданской инфраструктуры в результате атаки – горело административное здание и легковые автомобили, в жилых домах выбиты окна.

Труханов уточнил, что на данный момент информации о погибших или пострадавших нет. В то же время на месте событий работают экстренные службы.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС