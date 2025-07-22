Россия ударила дронами по Одессе. В городе горело админздание, авто – фото
Российские войска в ночь на 22 июля обстреляли Одессу дронами. В результате атаки сгорели авто, повреждены дома и горело админздание.
Как сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов, около 02:23 в городе прогремели взрывы.
Впоследствии начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер заявил о повреждении гражданской инфраструктуры в результате атаки – горело административное здание и легковые автомобили, в жилых домах выбиты окна.
Труханов уточнил, что на данный момент информации о погибших или пострадавших нет. В то же время на месте событий работают экстренные службы.
- Россия регулярно бьет по Одессе и области. 3 июля оккупанты ударили по Одессе кассетным "Искандером". В результате атаки известно о двух погибших и трех раненых.
- 11 июля из-за российской атаки на Одессу пострадали 11 человек.
- В ночь на 19 июля россияне снова атаковали Одессу ударными беспилотниками, в результате чего погиб один человек.
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