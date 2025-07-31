Россия прицельно ударила по пятиэтажке в Краматорске: есть погибший и раненые
Россия нанесла прицельный удар по пятиэтажке в Краматорске, есть погибший и раненые. Об этом сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.
Как сообщали в Краматорском городском совете, враг атаковал жилую застройку в центре города около 14:42. По имеющимся данным, минимум один человек погиб, еще 11 ранены, среди которых один человек в тяжелом состоянии.
Как сообщил Филашкин, половина дома полностью разрушена. На месте работают экстренные службы.
"Еще раз призываю: будьте ответственными! Эвакуируйтесь своевременно!" – призвал он.
По предварительным данным, россияне могли сбросить на дом управляемую авиационную бомбу.
- В ночь на 31 июля россияне ударили по Киеву дронами и ракетами. По состоянию на 16:00 известно о девяти погибших и 135 раненых.
- Враг для атаки по Украине использовал 309 беспилотников и восемь ракет "Искандер-К". Силам ПВО удалось обезвредить 288 БпЛА и три ракеты.
Комментарии (0)