Россия прицельно ударила по пятиэтажке в Краматорске: есть погибший и раненые

Удар по Краматорску (Фото: t.me/VadymFilashkin)

Россия нанесла прицельный удар по пятиэтажке в Краматорске, есть погибший и раненые. Об этом сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

Как сообщали в Краматорском городском совете, враг атаковал жилую застройку в центре города около 14:42. По имеющимся данным, минимум один человек погиб, еще 11 ранены, среди которых один человек в тяжелом состоянии.

Как сообщил Филашкин, половина дома полностью разрушена. На месте работают экстренные службы.

"Еще раз призываю: будьте ответственными! Эвакуируйтесь своевременно!" – призвал он.

По предварительным данным, россияне могли сбросить на дом управляемую авиационную бомбу.