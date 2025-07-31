Росія прицільно вдарила по п'ятиповерхівці в Краматорську: є загиблий та поранені – відео

Удар по Краматорську (Фото: t.me/VadymFilashkin)

Росія завдала прицільного удару по п'ятиповерхівці у Краматорську, є загиблий та поранені. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Як повідомляли у Краматорській міській раді, ворог атакував житлову забудову в центрі міста близько 14:42. За наявними даними, мінімум одна людина загинула, ще 11 поранено, серед яких одна людина у важкому стані.

Як повідомив Філашкін, половину будинку зруйновано вщент. На місці працюють екстрені служби.

"Вкотре закликаю: будьте відповідальними! Евакуюйтесь своєчасно!" – закликав він.

За попередніми даними, росіяни могли скинути на будинок керовану авіаційну бомбу.

ДОПОВНЕНО о 17:41. У Державній службі з надзвичайних ситуацій зазначили, що вибуховою хвилею пошкоджено ще близько десятка будинків у середмісті. Триває гасіння пожеж, зокрема, із застосуванням пожежного тактичного робота Magirus Wolf С1. Проводяться аварійно-рятувальні та пошукові роботи.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС