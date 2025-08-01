У Краматорську вже троє загиблих через удар КАБом по п'ятиповерхівці – фото
У Краматорську Донецької області до трьох зросла кількість загиблих через удар росіян по п'ятиповерхівці 31 липня. Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.
Очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін у ранковому зведенні 1 серпня повідомив про двох загиблих через російський удар. Поранені 11 осіб.
Пізніше Гончаренко повідомив, що в лікарні від отриманих поранень померла третя жертва – жінка 1970 року народження. Поранених вже 10.
Під завалами п'ятиповерхівки можуть перебувати ще люди, триває пошуково-рятувальна операція. Всього внаслідок удару було пошкоджено щонайменше 30 будинків і 13 автівок.
- Росія прицільно вдарила по житловому будинку в центрі Краматорська вдень 31 липня. Ворог скинув КАБ.
- Перед цим, 22 липня, ворог також атакував КАБом багатоповерхівку в місті, внаслідок чого загинула дитина.
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