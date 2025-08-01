У Краматорську вже троє загиблих через удар КАБом по п'ятиповерхівці – фото

На місці триває пошукова операція, під завалами ще можуть перебувати люди

Постраждалий будинок (Фото: t.me/VadymFilashkin)

У Краматорську Донецької області до трьох зросла кількість загиблих через удар росіян по п'ятиповерхівці 31 липня. Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.

Очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін у ранковому зведенні 1 серпня повідомив про двох загиблих через російський удар. Поранені 11 осіб.

Пізніше Гончаренко повідомив, що в лікарні від отриманих поранень померла третя жертва – жінка 1970 року народження. Поранених вже 10.

Під завалами п'ятиповерхівки можуть перебувати ще люди, триває пошуково-рятувальна операція. Всього внаслідок удару було пошкоджено щонайменше 30 будинків і 13 автівок.