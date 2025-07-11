Росії неможливо захопити всю Донецьку область до кінця 2025 року – Буданов

Буданов оцінив шанси Росії в Донецькій та Дніпропетровській областях

Кирило Буданов (Фото: ГУР)

Росія не зможе вийти на адміністративні кордони на Донеччині до кінця 2025 року. Про це заявив в інтерв'ю Bloomberg начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов.

"Захопити всю Донецьку область до кінця року Росії неможливо", – вважає головний розвідник.

Також він озвучив ще одну політичну мету росіян – оголосити про вступ до Дніпропетровської області. Окупанти хочуть створити ще одну буферну зону завглибшки до 10 км, зазначив Буданов.

Перші заяви про те, що російські війська увійшли на територію Дніпропетровської області, з'явилися 21 травня. Тоді російські пропагандистські ресурси розповсюдили фотографію, яка свідчить про вихід військ РФ до кордонів області. Глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак спростував цю інформацію.