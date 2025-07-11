Росії неможливо захопити всю Донецьку область до кінця 2025 року – Буданов
Росія не зможе вийти на адміністративні кордони на Донеччині до кінця 2025 року. Про це заявив в інтерв'ю Bloomberg начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов.
"Захопити всю Донецьку область до кінця року Росії неможливо", – вважає головний розвідник.
Також він озвучив ще одну політичну мету росіян – оголосити про вступ до Дніпропетровської області. Окупанти хочуть створити ще одну буферну зону завглибшки до 10 км, зазначив Буданов.
Перші заяви про те, що російські війська увійшли на територію Дніпропетровської області, з'явилися 21 травня. Тоді російські пропагандистські ресурси розповсюдили фотографію, яка свідчить про вихід військ РФ до кордонів області. Глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак спростував цю інформацію.
- Наприкінці травня Путін оголосив про створення "буферної зони" вздовж кордону з Україною. У ЦПД заявили, що подібними заявами він лякає не вперше.
- The Washington Post повідомляла, що Україна готується до нового літнього наступу Росії в Донецьку область. Для відвернення уваги ЗСУ ворог може розпочати рух у Сумській та Харківській областях.
- 2 липня Генштаб підтвердив захід розвідгрупи РФ у Дачне у Дніпропетровській області. Проте Сили оборони знищили угруповання ворога.