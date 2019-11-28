Трамп внезапно прибыл с необъявленным визитом в Афганистан

Дональд Трамп (фото - ЕРА)

Президент США Дональд Трамп вместе с женой Меланией прибыл с необъявленным визитом в Афганистан. Об этом сообщает CNN.

Это первый визит Трампа в Афганистан после вступления в должность президента.

По данным Reuters, Трамп встретился с президентом Афганистана Ашрафом Гани и обратился к военным США. Также планируются переговоры с талибами. "Талибан хочет заключить сделку", - сказал Трамп.