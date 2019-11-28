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Трамп внезапно прибыл с необъявленным визитом в Афганистан

Трамп внезапно прибыл с необъявленным визитом в Афганистан - Фото
Дональд Трамп (фото - ЕРА)
28.11.2019, 21:44

"Талибан хочет заключить сделку", - сказал президент США

Президент США Дональд Трамп вместе с женой Меланией прибыл с необъявленным визитом в Афганистан. Об этом сообщает CNN.

Это первый визит Трампа в Афганистан после вступления в должность президента.

По данным Reuters, Трамп встретился с президентом Афганистана Ашрафом Гани и обратился к военным США. Также планируются переговоры с талибами. "Талибан хочет заключить сделку", - сказал Трамп. 

  • 8 сентября Трамп отменил секретные переговоры с Ашрафом Гани и лидерами Талибана, которые предполагалось провести в его резиденции в Кэмп-Дэвиде.
  • Он сделал это в ответ на взрыв начиненного взрывчаткой автомобиля в Кабуле в результате которого погибли 12 человек, включая американского военного.
  • 2 сентября сообщалось, что США достигли предварительного соглашения с Талибаном, по условиям которого американские войска должны будут освободить пять военных баз в Афганистане в течение 135 дней после подписания документа.
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США дональд трамп афганистан талибан
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