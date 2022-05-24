Трасса Лисичанск-Бахмут полностью простреливается. Там "работают" вражеские ДРГ – Гайдай

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал о тяжелой ситуации, сложившейся в Луганской области. "Трасса Лисичанск-Бахмут уже полностью простреливается. Там уже "работают" вражеские ДРГ. Ехать по ней уже крайне опасно", – сказал Гайдай в эфире телемарафона.

По его словам, сейчас для Луганской области самое тяжелое время за восемь лет войны.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"То, что делают оккупанты – трудно описать словами. Орки убивают наши города, трощат все вокруг. Северодонецк – едва жив", – сказал Гайдай в эфире телемарафона.

Он добавил, что Северодонецк российская армия решила уничтожить полностью.

"Город бомбят авиацией, сбрасывают авиабомбы, расстреливают системами ракетного залпового огня, из минометов, танков. Они стирают Северодонецк с лица земли. Пытаются постоянно атаковать в разных направлениях и пытаются прорвать линию обороны Северодонецка", – сказал Гайдай.

Глава ОВА уточнил, что россияне наступают в области по всем направлениям одновременно. Атакуют Северодонецкое направление, в Горской громаде со стороны Золотого и Катериновки, возле Попасной со стороны Камышевахи, Белогоровки.

Оккупанты свезли в область "...безумное количество солдат и техники. На оккупированных территориях орки держат наготове вертолеты и тяжелое оружие".

Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте

Роман Брыль

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.