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Британская разведка: Между северной и южной группировками россиян у Северодонецка – 25 км

Цей матеріал також доступний українською
24.05.2022, 09:08
Британская разведка: Между северной и южной группировками россиян у Северодонецка – 25 км - Фото
Северодонецк (скриншот из видео Euronews)

Потенциальный захват Россией северодонецкого "кармана" приведет к тому, что вся Луганская область окажется под оккупацией, однако если линия фронта на Донбассе сдвинется дальше на запад, это удлинит пути снабжения оккупантов и, вероятно, приведет к дальнейшим их проблемам со снабжением. Об этом со ссылкой на разведку пишет в Twitter Минобороны Соединенного Королевства.

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Там указали, что украинские силы обороны "оказывали сильное сопротивление" за последние сутки, "занимая хорошо укрепленные оборонительные позиции".

"Операция объединенных сил, вероятно, сохраняет эффективное командование и контроль над этим фронтом", – подчеркнули в британской разведке.

Однако Россия "увеличила интенсивность своих операций на Донбассе" и "добилась некоторых локальных успехов", отметили в Лондоне, – "отчасти благодаря сосредоточению артиллерийских частей".

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На данный момент северное и южное направления российской операции по окружению сил обороны Украины разделены примерно 25 километрами удерживаемой Украиной территории.

В британском Минобороны подытожили, что хотя сейчас попытка окружения на этом участке является главной задачей Москвы, "эта операция – лишь часть российской кампании по захвату Донбасса".

  • Вечером 23 мая советник главы ОО Арестович сказал, что в Северодонецке "в значительной степени" есть угроза "повторения Мариуполя".
  • В ночь на 24 мая, по данным фронтового репортера Бутусова, российские войска от Бахмутской трассы "отделяет всего один ряд высот".
  • Также в ночь на 24 мая Институт по изучению войны (ISW) сообщил, что РФ "вряд ли сможет быстро захватить Бахмут, если вообще сможет".
Евгений Пилипенко
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британская разведка северодонецк луганская область Донбасс
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