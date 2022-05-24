Война на Донбассе. Россия вряд ли сможет быстро захватить Бахмут, если вообще сможет – ISW

По данным американского Института по изучению войны (ISW), оккупационная армия РФ за последние сутки (на 23:00 вчера 23 мая. — Прим. ред.) "добилась незначительных успехов" в продвижении на север через Золотое к Северодонецку, а в Лимане продолжаются бои: оккупанты пытаются перерезать украинские линии снабжения.

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В аналитическом центре отмечают, что враг продолжает наземные атаки вокруг Северодонецка и 23 мая "добился незначительных успехов", чтобы окружить город.

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Противник пытается прорвать украинскую оборону в районе Попасной, в частности, в районе Тошковки, Камышевахи, Нырково, Васильевки, Новой Каменки и Мироновского, "вероятно, пытаясь продвинуться на запад в сторону Бахмута".

"Сообщается, что украинские силы отошли на запад от Владимировки к Соледару, что указывает на то, что российские силы продвигаются на запад от Попасной, а не на север, в сторону Северодонецка", – отметили в ISW.

Там утверждают, что захватчики дополнительно укрепили свои позиции вблизи Донецко-Луганской административной границы и "взяли под контроль Мироновский" к юго-востоку от Бахмута.

Взятие Мироновского позволит предпринять дальнейшие попытки оккупантов продвинуться к Бахмуту как с юга, так и с запада, пишут в центре, но "маловероятно", что россияне смогут быстро захватить этот город, "если вообще смогут".

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Кроме того, враг активизировал наступление в районе Лимана и Авдеевки. По неподтвержденным данным, пишет IWS, россияне начали наступление на север Лимана и "на 23 мая взяли город хотя бы частично под контроль".

Усилились артудары РФ по Авдеевке: там они пытаются получить доступ к шоссе на Славянск.

ISW подытожили сводку тем, что "в ближайшем будущем российские войска, скорее всего, добьются дальнейших незначительных успехов к западу от Попасной, но вряд ли смогут быстро захватить Бахмут".

Как написал утром 24 мая глава Луганской ОВА Гайдай, россияне "хаотично и почти непрерывно" обстреливают Северодонецк, а сейчас при поддержке артиллерии ведут штурмовые действия в направлениях Тошковки и Устиновки вблизи Лисичанска.

Вечером 23 мая советник главы Офиса президента Арестович сказал, что в Северодонецке "в значительной степени есть угроза "второго Мариуполя".

В ночь на 24 мая, по данным фронтового репортера Бутусова, российские войска от Бахмутской трассы "отделяет всего один ряд высот".

Евгений Пилипенко

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