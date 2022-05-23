Российские оккупанты очень стараются показать, что они якобы не отдадут захваченные территории Украины. Ближайшие недели войны будут сложными. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в своем новом видеообращении.

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"Российские оккупанты очень стараются показать, что они якобы не отдадут захваченные районы Харьковской области, не отдадут Херсонскую область, оккупированную территорию Запорожской области и Донбасса", – сказал президент.

На отдельных направлениях россияне наступают, подтягивают резервы, пытаются укрепить позиции, отметил он.

"Ближайшие недели войны будут сложными. И мы должны это осознавать. Но у нас нет никакой альтернативы, кроме как бороться. Бороться и победить. Освободить нашу землю и наших людей. Потому что оккупанты хотят забрать не просто что-то, а все, что у нас есть, включая право на жизнь для украинцев", – заявил Зеленский.

Но чтобы победить, каждый должен работать для этого, отметил он, в том числе те, кто находится в тылу. Президент призвал помогать армии, говорить о ее потребностях на всех международных площадках, даже просто в общении с друзьями за границей.

Сегодня в Давосе Зеленский не ответил на вопрос, согласен ли с главой ГУР Кириллом Будановым в том, что Украина силой вернет все свои временно оккупированные территории, но сказал, что цена этого – сотни тысяч погибших военных.

Вадим Ребрина

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