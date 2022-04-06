Бомбил Конотоп, Купянск, Изюм, Волноваху. Летчику-оккупанту сообщили о подозрении

Российскому летчику, который бомбил города Донецкой, Харьковской и Сумской областей, объявили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

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По данным следствия, с 24 февраля по 3 апреля 2022 года пилот вооруженных сил РФ совершил несколько боевых вылетов на многоцелевом истребителе СУ-35С из разных военных аэродромов государства-агрессора в воздушное пространство Украины. Подозреваемый наносил ракетные удары по Конотопу Сумской области, Купянску и Изюму Харьковской области и Волновахе Донецкой области.

Кроме того, он обеспечивал другим авиационным полкам оккупантов беспрепятственные обстрелы и бомбежки территории Украины, в том числе авиабомбами и крылатыми ракетами.

3 апреля при выполнении очередного преступного боевого задания в воздушном пространстве Украины самолет СУ-35С сбит военнослужащими ВСУ, а пилот после приземления взят в плен.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры гражданин РФ уведомлен о подозрении в нарушении законов и обычаев войны.

На время следствия он, как того требует международное гуманитарное право, будет содержаться в одном из учреждений исполнения наказаний, определенных как место содержания военнопленных.

По информации журналиста Юрия Бутусова, летчик сбитого 3 апреля под Изюмом истребителя российских оккупантов Су-35С – майор Сергей Ермалов.

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Наталия Медведева

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