Западная артиллерия уже приносит пользу Украине – глава Николаевской ОВА

Поставляемые с Запада артиллерийские системы уже приносят пользу Украине, и это лишь вопрос времени, когда украинские войска отвоюют значительные территории на юге. Об этом заявил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в комментарии Reuters.

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По словам Кима, украинские войска добились некоторых успехов в последние недели в контратаке в Херсонской области.

На вопрос Reuters, когда западное оружие начнет играть значительную роль против российских войск, он ответил: "Это уже происходит... и мы добьемся большего успеха".

"Мы говорим об артиллерии, – сказал Ким. – Она уже работает в нашем регионе".

Он отказался сообщить, о каких именно западных артиллерийских системах идет речь.

По словам главы ОВА, для значительного прорыва на юге страны, например, для возвращения оккупированного Россией анклава Херсонской области на правом берегу Днепра, Украине, вероятно, потребуется больше живой силы – либо за счет высвобождения сил на востоке, либо за счет дополнительной мобилизации.

Ким отметил, что остается риск нового наступления России на Николаев и Запорожье.

"В ближайшие месяцы, я думаю, у них есть некоторые возможности для наступления на Запорожье и Николаев. Но пока мы не видим ни перегруппировки, ни больших армий для атаки", – сказал Ким и добавил, что несмотря на то, что в настоящее время все движется очень медленно, ситуация может развиваться очень быстро.

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Наталия Медведева

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