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Ким о подготовке к нападению РФ: Ожидаем, но перспектив не видно, мародерить нечего

Цей матеріал також доступний українською
26.04.2022, 16:37
Ким о подготовке к нападению РФ: Ожидаем, но перспектив не видно, мародерить нечего - Фото
Виталий Ким (Фото из Facebook Кима)

Глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким подтвердил, что область готовится к возможному нападению российских оккупантов, однако не видит в этом перспектив, потому что "мародерить нечего".

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Комментируя заявление мэра Николаева Александра Сенкевича о подготовке местных властей к нападению РФ, Ким сказал, что это действительно так.

"Мы ожидаем, потому что мы должны быть готовы ко всему, и все копаем. Но перспектив их нападения не просматривается, в том числе потому что мародерить нечего. Там все разбомблено, все плохо, всех вывезли. Чего нападать? Умирать просто? Когда умираешь за холодильник или телевизор – это для них понятная мотивация. А когда умираешь просто… Не сильно они хотят, поэтому кучкуются, стоят, перемещаются, угрожают – как обычно", – сказал глава ОГА.

Он отметил, что сейчас время работает на Украину: "К нам все подъезжает, мы готовимся, мы стали опытнее, мы теперь больше умеем и больше знаем, поэтому ситуация напряженно-контролируемая".

Также Ким прокомментировал ситуацию с водоснабжением в области. По его словам, участок, на котором необходимо провести ремонтные работы, находится в "серой зоне" – между украинскими силами и российскими оккупантами. Там идут постоянные бои, потому выезд в эту местность сейчас невозможен. К тому же, отметил Ким, россияне в любой момент могут нанести удар в другом месте, и люди опять останутся без воды.

Оксана Житнюк
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Николаев виталий ким
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