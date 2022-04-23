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РФ развернула С-300 под Скадовском, пытается готовить продвижение к Николаеву – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
23.04.2022, 07:58
РФ развернула С-300 под Скадовском, пытается готовить продвижение к Николаеву – Генштаб - Фото
Уничтоженная российская техника в Украине (иллюстративное фото - Генштаб ВСУ)

Российская армия развернула батарею противовоздушной обороны под Скадовском, пытается создать условия для продвижения в направлении Николаева и закрепиться на админрубежах Херсонской области. Об этом сообщается в сводке Генштаба ВСУ.

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На Таврийском и Южнобугском направлениях армия РФ основные усилия направляет на улучшение своего тактического положения и удержании рубежей.

Враг обстреливает украинские позиции, чтобы создать благоприятные условия для продвижения к Николаеву, а также развернул батарею С-300ВМ в районе Скадовска.

Также россияне пытаются улучшить тактическое положение и закрепиться на рубежах Херсонской области, но несет значительные потери в технике.

В Черном и Азовском морях российская корабельная группировка продолжает выполнять задания по изоляции района боевых действий и ведению разведки.

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Марк Сировой
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С-300 Николаев армия рф Скадовск юг
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