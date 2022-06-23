Оккупанты назначили дату "референдума" в Херсонской и Запорожских областях

Оккупанты планируют 11 сентября провести фейковый референдум на временно оккупированных территориях, а именно в Херсонской и Запорожских областях. Однако их планам мешает сопротивление местных жителей, сообщает Центр национального сопротивления.

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Именно 11 сентября россияне должны провести "единый день голосования", где, кроме фейкового референдума, будут проходить фейковые выборы в России. Примерно в эти дни на оккупированных территориях также должен начать работу Промсвязьбанк.

"Однако в планах России есть проблема – сопротивление местных. Дело в том, что в оккупированных администрациях нет работников. Например, оккупанты массово свозят в оккупированные регионы Запорожской области чиновников из России, которые приезжают на месяц, а потом их меняют новые", – говорится в сообщении.

Ранее Центр национального сопротивления сообщал, что из-за сопротивления россияне не могут сымитировать добровольное вхождение оккупированных территорий в состав России.

"Учитывая тенденцию к его росту и подготовку к контрнаступлению ВСУ, – у нас для россиян плохие новости", – отметили в Центре.

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Вадим Ребрина

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