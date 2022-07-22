Украина готова помочь Молдове избавиться от российской оккупации Приднестровья – глава ГУР

Украина готова помочь Молдове избавиться от российской оккупации Приднестровья. Об 'этом заявил в эфире национального телемарафона глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

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"Я поддерживаю стремление Молдовы избавиться от оккупационных войск на ее территории. И мы – и как государство, и как спецслужба – сделаем все для того, чтобы помочь соседней стране избавить ее землю от оккупантов", — заявил Буданов.

22 июня правительство Молдовы еще на 45 дней продлило режим чрезвычайного положения из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.

30 июня сообщалось, что на территории молдавского сепаратистского региона Приднестровье российские военные развернули широкую агитационную кампанию за военную службу по контракту в ряды ВС РФ.

14 июля президент Молдовы Майя Санду заявила, что армии страны необходимо перевооружение на случай нападения России, чтобы не оказаться "с мотыгами против самолетов".

Сергей Бережной

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