Украина готова помочь Молдове избавиться от российской оккупации Приднестровья – глава ГУР
22.07.2022, 20:54
Кирилл Буданов (Фото - скриншот из видео)
Украина готова помочь Молдове избавиться от российской оккупации Приднестровья. Об 'этом заявил в эфире национального телемарафона глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.
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"Я поддерживаю стремление Молдовы избавиться от оккупационных войск на ее территории. И мы – и как государство, и как спецслужба – сделаем все для того, чтобы помочь соседней стране избавить ее землю от оккупантов", — заявил Буданов.
- 22 июня правительство Молдовы еще на 45 дней продлило режим чрезвычайного положения из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.
- 30 июня сообщалось, что на территории молдавского сепаратистского региона Приднестровье российские военные развернули широкую агитационную кампанию за военную службу по контракту в ряды ВС РФ.
- 14 июля президент Молдовы Майя Санду заявила, что армии страны необходимо перевооружение на случай нападения России, чтобы не оказаться "с мотыгами против самолетов".
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