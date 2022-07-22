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Украина готова помочь Молдове избавиться от российской оккупации Приднестровья – глава ГУР

Цей матеріал також доступний українською
22.07.2022, 20:54
Украина готова помочь Молдове избавиться от российской оккупации Приднестровья – глава ГУР - Фото
Кирилл Буданов (Фото - скриншот из видео)

Украина готова помочь Молдове избавиться от российской оккупации Приднестровья. Об 'этом заявил в эфире национального телемарафона глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов. 

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"Я поддерживаю стремление Молдовы избавиться от оккупационных войск на ее территории. И мы – и как государство, и как спецслужба – сделаем все для того, чтобы помочь соседней стране избавить ее землю от оккупантов", — заявил Буданов.

Сергей Бережной
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гур Молдова приднестровье Кирилл Буданов
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