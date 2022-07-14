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"С мотыгами против самолетов" – президент Молдовы о необходимости перевооружения армии

Цей матеріал також доступний українською
14.07.2022, 07:17
Майя Санду (Фото - EPA)

Молдове необходимо перевооружение армии современным вооружением на случай нападения России, чтобы не оказаться "с мотыгами против самолетов", заявила президент Молдовы Майя Санду в эфире телеканала Moldova 1.

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Санду сказала, что правительство обязано обеспечивать защиту граждан страны, но армия Молдовы сейчас не сможет этого сделать, "если случится такая же трагедия, как в Украине".

"Если Россия попытается однажды на нас напасть, что мы будем делать – отправлять армию обороняться мотыгами? Мотыгами против самолетов?" – спросила Санду.

Ее реплика прозвучала в ответ на критику со стороны пророссийских оппозиционных партий Молдовы, которые считают, что поставка армии новых вооружений якобы "ухудшит ситуацию в регионе" и входит в противоречие с принципом нейтралитета.

  • 21 мая глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что перевооружение по стандартам НАТО – задача не только Украины, но и других государств, для которых существует угроза со стороны России.
  • 22 июня правительство Молдовы еще на 45 дней продлило режим чрезвычайного положения из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину. 
Сергей Бережной
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Молдова майя санду
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