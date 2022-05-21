Глава МИД Британии хочет вооружить по стандартам НАТО не только Украину, но и Молдову

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что хочет вооружить по стандартам НАТО не только Украину, но и другие государства, для которых существует угроза со стороны России, в частности Молдову. Об этом она рассказала в интервью The Telegraph.

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По ее словам, анонсированный переход Вооруженных Сил Украины на западные калибры соответствует концепции "сдерживания путем недопущения" (deterrence by denial). То есть, они должны стать настолько сильными, чтобы Россия не решилась на повторное вторжение через несколько лет.

"Это касается и других уязвимых государств, таких как Молдова. Поскольку угроза со стороны России шире, мы должны убедиться, что они также оснащены по стандартам НАТО", – сказала Трасс.

На этот счет ведутся дискуссии между союзниками, рассказала она.

Трасс считает, что Россия угрожает безопасности Молдовы так же, как и Украины. "Путин четко очертил свои амбиции создать великую Россию. И то, что его попытки захватить Киев не увенчались успехом, не значит, что он отказался от этих амбиций", – сказала министр.

18 мая президент Молдовы Мая Санду заявила, что для сохранения нейтралитета ее страны Россия должна вывести свои войска из Приднестровья.

В конце 2021 года Санду заявляла, что Молдова пока не планирует вступать в НАТО.

Андрей Водяный

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