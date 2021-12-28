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Молдова пока не планирует вступать в НАТО – Санду

Цей матеріал також доступний українською
28.12.2021, 13:39
Молдова пока не планирует вступать в НАТО – Санду - Фото
Майя Санду (Фото: EPA-EFE/DUMITRU DORU)

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что в Молдове сейчас нет "инициативы вступления НАТО". Она сказала об этом 27 декабря в эфире передачи In Profunzime на телеканале Pro TV. 

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Отвечая на вопрос ведущей о возможности вступления страны в Североатлантический альянс, Санду сказала, что "согласно Конституции, мы – нейтральное государство", и что "такой инициативы сейчас нет".

Санду также уверена, что если Молдова намерена укреплять отношения с Евросоюзом, это не означает, что страна не может вести "конструктивный и прагматичный" диалог с Россией.

При этом президент хочет видеть со стороны России такое же уважительное отношение к Молдове. "Мы уважаем выбор других стран и ждем, что и другие страны будут уважать наш выбор", – сказала Санду. 

Вопрос был вызван тем, что 26 декабря в Кремле сказали, что считают расширение НАТО на страны бывшего СССР, включая Молдову, "вопросом жизни и смерти для России".

Читайте также: Вице-президент США: Мы готовы к невиданным санкциям против России при вторжении в Украину

Сергей Бережной
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