Молдова пока не планирует вступать в НАТО – Санду

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что в Молдове сейчас нет "инициативы вступления НАТО". Она сказала об этом 27 декабря в эфире передачи In Profunzime на телеканале Pro TV.

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Отвечая на вопрос ведущей о возможности вступления страны в Североатлантический альянс, Санду сказала, что "согласно Конституции, мы – нейтральное государство", и что "такой инициативы сейчас нет".

Санду также уверена, что если Молдова намерена укреплять отношения с Евросоюзом, это не означает, что страна не может вести "конструктивный и прагматичный" диалог с Россией.

При этом президент хочет видеть со стороны России такое же уважительное отношение к Молдове. "Мы уважаем выбор других стран и ждем, что и другие страны будут уважать наш выбор", – сказала Санду.

Вопрос был вызван тем, что 26 декабря в Кремле сказали, что считают расширение НАТО на страны бывшего СССР, включая Молдову, "вопросом жизни и смерти для России".

23 сентября 2021 года Санду на Генассамблее ООН призвала полностью вывести российские войска из Приднестровья.

17 декабря 2021 года Россия передала США и НАТО список требований. В частности, она требует отказаться от расширения НАТО на восток и от военного сотрудничества с Украиной, а также не размещать силы Альянса в странах Балтии.

США заявили, что в ответ на ультиматум России составят список "вызывающих беспокойство" действий РФ.

На 10 января 2022 года запланированы переговоры США и России, на которых будет обсуждаться контроль над ядерным вооружением и напряженность вокруг Украины.

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Сергей Бережной

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