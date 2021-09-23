UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Санду на Генассамблее ООН призвала полностью вывести российские войска из Приднестровья

Цей матеріал також доступний українською
23.09.2021, 07:21
Санду на Генассамблее ООН призвала полностью вывести российские войска из Приднестровья - Фото
Майя Санду (фото - ЕРА)

Россия должна вывести все свои войска из Приднестровья. Об этом на Генассамблее ООН заявила президент Молдовы Майя Санду, передает ее пресс-служба.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Наша позиция о полном и безоговорочном выводе российских вооруженных сил остается неизменной. В этом устремлении мы рассчитываем на поддержку международного сообщества", – заявила она.

По ее словам, это же касается и военных складов в селе Кобасна во временно оккупированном Приднестровье.

Санду говорит, что хранящиеся там боеприпасы необходимо вывезти и уничтожить, ведь они представляют угрозу безопасности и окружающей среде для всего региона в целом.

Она также выразила обеспокоенность из-за ситуации с безопасностью в Черном море. В целом Санду заявила, что кризисы с безопасностью возникают в разных уголках планеты, но в глобальном мире они влияют на всех.

Читайте также: "Нетипичное" выступление Зеленского в ООН: цитировал Путина, упрекал ООН в неэффективности

СПРАВКА. Молдова утратила контроль над Приднестровьем после вооруженного конфликта в 1992-м, возникшего якобы "из-за опасений" пророссийской части населения, что Молдова войдет в состав Румынии. В 2006-м "ПМР" провела никем не признанный "референдум" о вступлении в РФ, но Москва ни тогда, ни в 2014-м не взяла сепаратистский регион в свой состав.

Российские войска находятся там как "миротворцы", фактически – как оккупанты, несмотря на решения властей Молдовы о незаконности их пребывания и призывы ООН и ОБСЕ вывести войска.

  • 20 ноября 2020-го Санду выступила против силового возврата Приднестровья. Она считает, что должно быть мирное решение.
  • В конце ноября 2020-го Санду вновь потребовала вывести войска РФ из Приднестровья.  В Кремле пригрозили, что это "может привести к серьезной дестабилизации".

Читайте также: Санду: Украине может понадобиться опыт Молдовы по Приднестровью

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войска РФ ООН приднестровье майя санду генассамблея
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
PR-менеджера з зовнішніх та внутрішніх комунікацій
Киев Група Компаній ЛІГА
IT Project Manager
Киев Semantrum
Кореспондент у редакцію ділової інформації
Киев LIGA.net
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 