Санду на Генассамблее ООН призвала полностью вывести российские войска из Приднестровья

Россия должна вывести все свои войска из Приднестровья. Об этом на Генассамблее ООН заявила президент Молдовы Майя Санду, передает ее пресс-служба.

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"Наша позиция о полном и безоговорочном выводе российских вооруженных сил остается неизменной. В этом устремлении мы рассчитываем на поддержку международного сообщества", – заявила она.

По ее словам, это же касается и военных складов в селе Кобасна во временно оккупированном Приднестровье.

Санду говорит, что хранящиеся там боеприпасы необходимо вывезти и уничтожить, ведь они представляют угрозу безопасности и окружающей среде для всего региона в целом.

Она также выразила обеспокоенность из-за ситуации с безопасностью в Черном море. В целом Санду заявила, что кризисы с безопасностью возникают в разных уголках планеты, но в глобальном мире они влияют на всех.

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СПРАВКА. Молдова утратила контроль над Приднестровьем после вооруженного конфликта в 1992-м, возникшего якобы "из-за опасений" пророссийской части населения, что Молдова войдет в состав Румынии. В 2006-м "ПМР" провела никем не признанный "референдум" о вступлении в РФ, но Москва ни тогда, ни в 2014-м не взяла сепаратистский регион в свой состав. Российские войска находятся там как "миротворцы", фактически – как оккупанты, несмотря на решения властей Молдовы о незаконности их пребывания и призывы ООН и ОБСЕ вывести войска.

В ноябре 2020 года Санду была избрана президентом Молдовы. Она победила на выборах пророссийского главу государства Игоря Додона.

20 ноября 2020-го Санду выступила против силового возврата Приднестровья. Она считает, что должно быть мирное решение.

В конце ноября 2020-го Санду вновь потребовала вывести войска РФ из Приднестровья. В Кремле пригрозили, что это "может привести к серьезной дестабилизации".

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Марк Сировой

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