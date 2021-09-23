"Нетипичное" выступление Зеленского в ООН: цитировал Путина, упрекал ООН в неэффективности

Президент Владимир Зеленский на заседании Генассамблеи ООН указал на очевидные признаки недееспособности организации в решении важных мировых проблем, таких, как агрессия России против Украины, но в то же время выразил оптимизм в отношении ее эффективности в будущем. Выступление Зеленского транслировал Офис президента в Facebook.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Президент начал свое выступление с цитирования призыва генсека ООН Антониу Гутерриша к мировым лидерам накануне ассамблеи: "Пора проснуться".

Зеленский сказал, что для него каждая ночь перед Генассамблеей – бессонная. В этот раз особенно, потому что ночью ему сообщили о покушении на его первого помощника Сергея Шефира. "Вот вам цена реформ и борьбы за равные правила игры", – сказал он.

Зеленский отметил ,что его выступление будет "нетипичным" для ООН, но "полезным".

Он напомнил, что Украина — одна из государств-основателей организации, но сегодня основатели ООН были бы шокированы, увидев в теме Генассамблеи слова "обеспечить права всех народов". "Они бы сказали: а что же вы делали все эти 75 лет?" – подчеркнул президент Украины.

"Ответ дал COVID-19. Мы играли в равенство и единство, где одно дело делить общие цели, другое – совместно делить вакцины... Все мы люди, все мы в одной лодке, но спасательные шлюпки первыми получат пассажиры 1-го класса", – сказал Зеленский.

Он спросил, как теперь лидеры государств будут смотреть друг другу в глаза. По мнению Зеленского, мир "провалил экзамен на единство" в 20-летие Дурбанской декларации ООН о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Сейчас, по его словам, орудием дискриминации стали лекарства.

"Гарантии, что в мире не будет новых вирусов – такие же "крепкие", как гарантии безопасности Будапештского меморандума", – отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина никогда "не засыпала", потому что это сложно сделать под звуки выстрелов и взрывов на Донбассе восьмой год подряд. Почти 15 000 людей погибли в войне с Россией. "Вот вам цена свободы и независимости", – сказал президент.

Он предположил, что для того, чтобы "оживить ООН", она должна стать более мобильной, члены организации должны встречаться там, "где можно реально услышать, увидеть проблемы". В мире тысячи горячих точек, отметил Зеленский.

"Если бы все, кто имеет влияние, искренне поддержали миролюбивые усилия мирового сообщества – сегодня на афганской земле не взрывались бы реактивные снаряды, автоматные очереди не терроризировали бы мирное население", – процитировал Зеленский первого президента Украины Леонида Кравчука.

Он сказал, что Украина продемонстрировала преданность основным принципам ООН, эвакуировав из Афганистана почти 700 граждан разных стран.

По его словам, такую же преданность продемонстрировали 46 государств, которые приняли участие в Крымской платформе. "А то, что ООН проигнорировала площадку для решения проблем международного права и оккупации – это какие-то новые, никем не одобренные принципы. И если мы хотим оживить ООН, давайте, вспомним, что здесь нет избранных, которых нельзя обижать", – подчеркнул Зеленский.

Он пригласил все страны ООН присоединиться к совместной декларации участников Крымской платформы, "осудив оккупацию и показав, что вы против силового изменения границ в мире".

Зеленский подчеркнул, что сегодня никто в мире не может чувствовать себя в безопасности, никто "не может спрятаться за международным правом как за каменной стеной".

Далее он по-русски процитировал лидера страны-агрессора РФ Владимира Путина о том, что игнорирование международного права "может привести к обрушение всей архитектуры международных отношений, когда у нас действительно не останется никаких правил, кроме права сильного". "Это будет мир, в котором вместо коллективной работы будет главенствовать эгоизм, мир, в котором будет все больше диктата и все меньше равноправия, меньше реальной демократии и свободы. Ведь что такое государственный суверенитет? Это прежде всего вопрос свободы, свободного выбора своей судьбы для каждого человека, для народа, для страны", – передал Зеленский слова Путина на ГА ООН в Мюнхене в 2007 и в 2015 годах.

"В 1945 году, в Крыму состоялась Ялтинская конференция, где закладывались новые основы мирового порядка и было решено провести первую конференцию по созданию ООН. И Ялта, и Крым восьмой год оккупированы. Как мы хотим оживить ООН, если место, где зарождались идеи ООН, оккупировано постоянным членом Совета безопасности ООН?" – сказал президент Украины.

По мнению Зеленского, лидерам государств не хватает смелости, "потому что мы действуем не как лидеры, а как политики", которые оставляют себе путь отхода.

Он привел в пример раздачу Россией своих паспортов на оккупированном Донбассе, что является очевидным примером неуважения к международному праву. "И если ООН на это действенно не отреагирует? Что это как доказательство того, что оживлять ООН поздно? Но я верю, что нет. И ООН должна поддерживать тех, кто хочет изменить мир к лучшему", – заявил Зеленский.

Он выразил уверенность, что Крымская платформа должна работать пол эгидой ООН, "и если у каждого народа будет действенная площадка, одобренная ООН, и будет решать проблемы 24/7 – это оживит ООН".

По его словам, основатели ООН не могли предположить, что механизм права вето в Совбезе ООН "станет инструментом, когда один может шантажировать всех".

При этом Зеленский не считает, что это значит, что "все потеряно".

"Нам с вами, а значит – ООН – просто надо снова поверить в себя... Давайте покажем, что мы решительно настроены приложить все усилия, чтобы усилить наше взаимодействие", – отметил президент.

"Покажем. И просто сделаем. Даже без резолюций, деклараций, согласований позиций. А просто сделаем. Как люди. Как нации. Как объединенные нации! Которые сделали свой выбор. Или их поступки будут наполнены смыслом, или эти кресла будут пустыми. Вот вам цена этого выбора!" – завершил Зеленский.

Читайте также: Встретится с генсеком ООН и Эрдоганом: подробности программы Зеленского в Нью-Йорке

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.