Под Киевом стреляли в первого помощника Зеленского – фото
Под Киевом неизвестные стреляли в автомобиль первого помощника президента Владимира Зеленского – Сергея Шефира. Об этом сообщил LIGA.net собеседник из команды власти, а также советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
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По словам источника, ранение получил водитель, с Шефиром – все в порядке.
Подоляк связывает обстрел с "агрессивной кампанией против политики Зеленского – детенизации, деолигархизации и судебной реформы".
По данным полиции, обстрел произошел около 10 утра неподалеку села Лесники. Сейчас проводится спецоперация по розыску стрелков.
Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия подтвердил на брифинге, что Шефир цел. "Полиция моментально среагировала, пересадила его в служебный экипаж и увезла в безопасное место", – сказал он.
По его словам, Шефир ехал на работу: в 50% случаев он ездит за рулем сам, а в 50% – с водителем.
Арахамия также говорит, что на двух выездах от дома Шефира есть много камер. Он ожидает, что в ближайшее время появится много видео с места событий.
У Арахамии нет допущений о причинах обстрела автомобиля Шефира.
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