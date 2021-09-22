Покушение на помощника Зеленского. На Банковой считают – это борьба с политикой президента

На Банковой связывают сегодняшнее покушение на Сергея Шефира, первого помощника президента Владимира Зеленского, "с агрессивной и даже воинственной кампанией противодействия активной политике главы государства". Об этом в комментарии LIGA.net сказал официальный представитель главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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По его словам, политика Зеленского направлена на "существенное снижение традиционного влияния теневых олигархов на общественные процессы", а также "на уничтожение политико-финансовых группировок, откровенно работающих на наших внешних оппонентов".

Советник главы ОП заявил, что сейчас "произошло ситуативное объединение полукриминальных политических и экономических субъектов, для которых детенизация, деолигархизация и проведение судебной реформы – прямая угроза их безбедному существованию".

"Не имея общественной поддержки, они явно пошли по пути прямых угроз и попыток физического устрашения", – делает вывод Подоляк.

Как он выразился, нападение на автомобиль с Шефиром "нельзя квалифицировать иначе, чем попытку демонстративного убийства ключевого члена команды".

Советник главы ОП подчеркнул, что политика Зеленского в этой сфере "останется неизменной", а в ответ на якобы запугивание "будут еще более жесткие" антиолигархические и антикриминальные решения власти.

Евгений Пилипенко , Юрий Смирнов

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