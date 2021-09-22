Покушение на помощника Зеленского. На Банковой считают – это борьба с политикой президента
На Банковой связывают сегодняшнее покушение на Сергея Шефира, первого помощника президента Владимира Зеленского, "с агрессивной и даже воинственной кампанией противодействия активной политике главы государства". Об этом в комментарии LIGA.net сказал официальный представитель главы Офиса президента Михаил Подоляк.
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По его словам, политика Зеленского направлена на "существенное снижение традиционного влияния теневых олигархов на общественные процессы", а также "на уничтожение политико-финансовых группировок, откровенно работающих на наших внешних оппонентов".
Советник главы ОП заявил, что сейчас "произошло ситуативное объединение полукриминальных политических и экономических субъектов, для которых детенизация, деолигархизация и проведение судебной реформы – прямая угроза их безбедному существованию".
"Не имея общественной поддержки, они явно пошли по пути прямых угроз и попыток физического устрашения", – делает вывод Подоляк.
Как он выразился, нападение на автомобиль с Шефиром "нельзя квалифицировать иначе, чем попытку демонстративного убийства ключевого члена команды".
Советник главы ОП подчеркнул, что политика Зеленского в этой сфере "останется неизменной", а в ответ на якобы запугивание "будут еще более жесткие" антиолигархические и антикриминальные решения власти.
- Днем 22 сентября 2021 года был обстрелян автомобиль первого помощника президента Сергея Шефира.
- Было сделано более десятка выстрелов.
- Тяжело ранен водитель, топ-чиновник физически не пострадал. LIGA.net продолжает выяснять детали происшествия.
- 2 июня президент передал в Раду законопроект №5599, который должен закрепить в законодательстве термин "олигарх" и определить, какие санкции могут грозить обладателям этого статуса.
- 1 июля парламент принял законопроект в первом чтении.
- Также в июле Зеленский поручил до осени разработать "систему мониторинга олигархов".
- В СНБО надеются, что олигархи откажутся от активов еще до действия закона против них.
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