ВОЗ заявила о проблеме с вакцинами от COVID-19: большую их часть скупили богатые страны

Богатые страны скупили большую часть вакцин. Страны в низким и средним доходом вакцину до сих пор не получили. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус, сообщает пресс-служба ВОЗ.

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Он сказал, что программа COVAX заключила контракты на два миллиарда доз вакцины против COVID-19, а также получила право преимущественной покупки еще одного миллиарда доз.

Тем не менее, есть проблема, отметил Гебреисус. По его словам, сейчас 42 страны начали вакцинацию. 36 из них – страны с высоким доходом, шесть – со средним. Таким образом страны с низким и большинство стран со средним уровнем доходов еще не получили вакцину.

"Сначала богатые страны скупили большую часть поставок вакцин. Теперь мы видим, что страны с высоким и средним уровнем дохода, которые являются участниками COVAX, заключают дополнительные двусторонние сделки", – сказал глава ВОЗ.

"Это потенциально увеличивает цену для всех... Вакцинальный национализм вредит всем нам и ведет к поражению", – добавил он.

Геберисус призвал производителей вакцин уделять приоритетное внимание поставкам через COVAX.

"Я настоятельно призываю страны, которые закупили больше вакцин, чем им нужно, и которые контролируют мировые поставки, также незамедлительно пожертвовать и передать их COVAX, которая готова к быстрому развертыванию уже сегодня", – заявил глава ВОЗ.

Он также призвал страны и производителей прекратить заключение двусторонних договоров за счет COVAX.

22 декабря 2020 года Минздрав утвердил план вакцинации жителей Украины от COVID-19. Он предусматривает четыре этапа и охватывает период по март 2022 года.

29 декабря в Кабмине заявили, что Украина получит 16 млн доз вакцины от коронавируса в рамках COVAX.

В тот же день глава Минздрава Максим Степанов заявил, что Украина получит первые дозы вакцины от коронавируса в феврале. Крупные поставки по программе COVAX начнутся в марте.

Вадим Ребрина

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