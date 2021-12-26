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У Путина назвали "вопросом жизни и смерти" расширение НАТО в Украину

Цей матеріал також доступний українською
26.12.2021, 15:07
У Путина назвали
Дмитрий Песков и Владимир Путин (фото - ЕРА)

В Кремле считают "вопросом жизни и смерти" для России расширение НАТО в постсоветские страны, в частности в Украину. Об этом в интервью пропагандистскому каналу Россия 1 заявил Дмитрий Песков – спикер администрации президента России Владимира Путина.

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"Распространение НАТО на такие страны как Украина, другие страны, которые были на территории Советского союза… Это уже вопрос фактически жизни и смерти для нас", – сказал он.

Песков также сказал, что Путин был эмоционален, когда говорил на недавней пресс-конференции об Украине, поскольку Россию "достали".

Спикер Кремля утверждает, что на протяжении двух десятилетий РФ "методично обманывали" – и теперь ее интересы и безопасность "находятся под угрозой дальнейшей экспансии политической и военной инфраструктуры НАТО" в сторону границ России.

Ранее Путин неоднократно заявлял, что в 1990-х годах западные политики якобы устно обещали России, что НАТО не будет расширяться на восток. Генсек Альянса Йенс Столтенберг это заявление опроверг.

Читайте также: Если НАТО откажет России. Путин грозит Альянсу "самым разным" военно-техническим ответом

Марк Сировой
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