У Путина назвали "вопросом жизни и смерти" расширение НАТО в Украину
В Кремле считают "вопросом жизни и смерти" для России расширение НАТО в постсоветские страны, в частности в Украину. Об этом в интервью пропагандистскому каналу Россия 1 заявил Дмитрий Песков – спикер администрации президента России Владимира Путина.
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"Распространение НАТО на такие страны как Украина, другие страны, которые были на территории Советского союза… Это уже вопрос фактически жизни и смерти для нас", – сказал он.
Песков также сказал, что Путин был эмоционален, когда говорил на недавней пресс-конференции об Украине, поскольку Россию "достали".
Спикер Кремля утверждает, что на протяжении двух десятилетий РФ "методично обманывали" – и теперь ее интересы и безопасность "находятся под угрозой дальнейшей экспансии политической и военной инфраструктуры НАТО" в сторону границ России.
Ранее Путин неоднократно заявлял, что в 1990-х годах западные политики якобы устно обещали России, что НАТО не будет расширяться на восток. Генсек Альянса Йенс Столтенберг это заявление опроверг.
- По данным разведки, Россия может готовить новое вторжение в Украину на январь. Запад грозит ей беспрецедентными санкциями в случае вторжения.
- РФ передала США и НАТО список требований, в частности она требует отказаться от расширения НАТО на восток и от военного сотрудничества с Украиной.
- В НАТО заявили, что не пойдут на компромиссы по вопросу членства в Альянсе. Россия в ответ угрожает "военными шагами".
- США заявили, что в ответ на ультиматум России составят список "вызывающих беспокойство" действий РФ.
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