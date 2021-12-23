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Столтенберг ответил Путину: НАТО никогда не давало обещаний не расширяться

Цей матеріал також доступний українською
23.12.2021, 18:17
Столтенберг ответил Путину: НАТО никогда не давало обещаний не расширяться - Фото
Йенс Столтенберг (фото - ЕРА)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг опроверг слова президента РФ Владимира Путина о том, что Альянс якобы обещал России не расширяться на восток. Об этом он сказал в интервью немецкому агентству dpa.

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Журналист, задавая вопрос об "обещаниях нерасширения", сказал, что Россия в подтверждение своей позиции ссылается на устные заявления ряда американских и немецких политиков, сделанные в начале 90-х годов.

"НАТО никогда не давало обещаний не расширяться. Собственно, согласно учредительному договору нашей организации, любая европейская страна может стать членом Альянса. Во-вторых, есть документы, относящиеся к 70-м и 90-м годам – Хельсинкский заключительный акт, Парижская хартия, учредительный акт Россия-НАТО и многие другие договоры, которые ясно дают понять, что страны имеют право выбирать свой собственный путь. Это основополагающий принцип европейской безопасности, под которым подписалась и Россия. Это не то, что мы можем изменить с помощью цитат", – ответил Столтенберг.

По его словам, союзники НАТО категорически отрицают, что когда-либо обещали России что-либо подобное.

"Сам бывший президент Горбачев сказал, что тема расширения НАТО никогда не поднималась до воссоединения Германии", – отметил генсек Альянса.

  • Сегодня на пресс-конференции Путин в очередной раз упомянул некие договоренности 90-х годов о нерасширении НАТО на восток "ни на один дюйм" (Альянс утверждает, что таких соглашений не было, а в РФ настаивают, что договоренность была достигнута в устной форме, – ред). По его словам, Россия "из года в год" высказывала "озабоченность" действиями НАТО, но Альянс и РФ будто "живут в разных мирах". 

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Вадим Ребрина
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владимир путин нато йенс столтенберг
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