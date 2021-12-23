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НАТО, Донбасс, Крым. Что Путин на ежегодной конференции сказал об Украине и эскалации

Цей матеріал також доступний українською
23.12.2021, 18:25
НАТО, Донбасс, Крым. Что Путин на ежегодной конференции сказал об Украине и эскалации - Фото
Владимир Путин (Фото: EPA-EFE/YURI KOCHETKOV)

Президент России Владимир Путин обвинил НАТО в эскалации напряженности в Европе, вызванной скоплением российских войск у границ Украины. Он также заявил, что Крым Россия оккупировала, чтобы защитить его, а Донбасс в момент создания СССР "видел себя частью России". Об этом президент РФ рассказал на ежегодной пресс-конференции, трансляцию которой опубликовал сайт Кремля.

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Путин заявил, что в 1991 году, когда распался СССР, НАТО якобы пообещало руководству России не расширяться в Европе. Но с тех пор президент РФ насчитал уже "пять волн расширения" Альянса.

"Ни одного дюйма на восток, – сказали нам в 90-е годы. Ну и чего? Надули. Просто нагло обманули: пять волн расширения НАТО, и теперь уже, пожалуйста, в Румынии, сейчас в Польше появляются соответствующие системы", – пожаловался Путин.

Сегодня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг опроверг слова Путина о том, что Альянс якобы обещал России не расширяться на восток. (подробнее по ссылке)

Он заявил, что Россия сейчас просто хочет обеспечить свою безопасность – на сегодня и на будущее, а для этого, а, по его мнению, необходимо, чтобы НАТО прекратило дальнейшее движение на восток.

"В этой связи хотел бы подчеркнуть, что в целом мы видим пока положительную реакцию", – сказал президент РФ.

Путин сообщил, что они с президентом США Джо Байденом договорились назначить ответственных представителей для ведения переговоров по вопросам стратегической стабильности.

По его словам, американские партнеры готовы к началу этих переговоров в самом начале года в Женеве. Представители с обеих сторон назначены.

"Как американцы бы отнеслись, если мы бы взяли и на границе между Канадой и США или на границе Мексики и США поставили бы наши ракеты? А что, разве у Мексики и у США не было никогда территориальных вопросов?" – заявил президент РФ.

Он посетовал, что никто не вспоминает о Калифорнии (стала частью США в 1850 году, после войны с Мексикой) и Техасе (отделился от Мексики в 1836 году, стал штатом США в 1845-ом), но почему-то помнят об оккупации Россией Крыма (2014-й).

"А как мы могли отказать Севастополю и Крыму, людям, которые там проживают, взять их под свою защиту и под крыло? Невозможно. Просто нас поставили в ситуацию, когда мы не могли поступить иначе", – заявил Путин, рассказав, что в 2014 году в Украине произошел "кровавый госпереворот".

Он заявил, что беглый диктатор Виктор Янукович якобы готов был сам отказаться от власти, и на выборах победила бы оппозиция.

Путин выразил свое недовольство тем, что международное сообщество поддержало Крымскую платформу.

"Крымскую платформу зачем поддержали? Если так в кулуарах говорят: "Ну ладно, с Крымом всё, забыли". Нет!" – обижается лидер страны-агрессора. 

Говоря о войне на Донбассе, президент РФ сообщил, что этот регион перешел к Украине, потому что Ленин так решил в 1922-1924 годах, а сам Донбасс "не мыслил себя иначе как частью России". И поэтому, по словам Путина, в 2014 году они не могли "совсем безвольно смотреть на то, что происходит на юго-востоке".

Путин повторил российские нарративы об урегулировании войны на Донбассе: якобы украинские власти не хотят выполнять Минские соглашения; "выдавливают русских и русскоязычное население с их исторической территории"; не хотят признавать "республиками" террористические организации ЛНР и ДНР; называют Россию участницей конфликта и т.д.

Президент России заявил, что Владимир Зеленский, вместо того, чтобы отвечать на запрос людей о мире, "подпал, как и прежние руководители, под влияние радикальных элементов".

"Мы-то хотим выстроить добрососедские отношения с Украиной, причем, что называется, любой ценой, идем на все практически", – сказал Путин.

Читайте также: Генсек НАТО призвал Путина на праздники отвести войска от Украины

Наталия Медведева
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война Донбасс владимир путин нато
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