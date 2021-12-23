Генсек НАТО призвал Путина на праздники отвести войска от Украины

Российский лидер Владимир Путин мог бы отвести войска от украинской границы и обеспечить всем мирное католическое Рождество. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью немецкому информагентству dpa, сообщает Deutsche Welle.

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"Россия имеет возможность обеспечить мирное и ненапряженное Рождество для всех", – сказал Столтенберг.

Генсек заявил о готовности к переговорам с учетом требований Кремля по дополнительным гарантиям безопасности от НАТО.

"Мы готовы сесть и поговорить с Россией в Совете Россия-НАТО. Однако мы не пойдем на компромиссы по основным принципам", – сказал Столтенберг.

Генсек Альянса заявил, что Россия не может "подвергать сомнению право НАТО защищать всех союзников, каждая нация имеет право выбирать свой собственный путь".

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Он напомнил, что у границ Украины Россия собрала десятки тысяч солдат, а также танки и беспилотники, и нет никаких признаков того, чтобы этот процесс останавливался или замедлялся.

США заявили, что в ответ на ультиматум России составят список "вызывающих беспокойство" действий РФ.

Александр Матвиенко

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