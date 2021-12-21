Столтенберг анонсировал Совет НАТО-Россия при условии консультаций с Украиной

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг намерен созвать Совет НАТО-Россия в начале 2022 года при условии консультаций, включая Украину. Об этом он заявил на встрече с премьер-министром Румынии Николае Чуке в штаб-квартире Альянса в Брюсселе.

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"Я намерен созвать новую встречу Совета НАТО-Россия как можно скорее в новом году. Любой диалог с Россией должен основываться на ключевых принципах европейской безопасности и рассматривать беспокойство НАТО относительно действий России", – сказал Столтенберг.

Генсек Альянса добавил, что "Совет должен проходить при условии консультаций с европейскими партнерами НАТО, включая Украину".

Столтенберг заявил, что "НАТО готово к диалогу с Российской Федерацией".

Он также напомнил, что Альянс выступает за "суверенитет и территориальную целостность Украины, за право страны выбирать свой путь".

Украина хочет получить в 2022 году четкую перспективу по дате ее вступления в НАТО, а также не готова ждать 30 лет вступления в Европейский Союз, заявил президент Зеленский.

РФ передала США и НАТО список требований, в частности она требует отказаться от расширения НАТО на восток и от военного сотрудничества с Украиной.

В НАТО заявили, что не пойдут на компромиссы по вопросу членства в Альянсе. Россия в ответ угрожает "военными шагами".

Александр Матвиенко

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