Зеленский – послам: Украина не хочет ждать вступления в ЕС 30 лет и в НАТО – 50 лет
Украина хочет получить в 2022 году четкую перспективу по дате ее вступления в НАТО, а также не готова ждать 30 лет вступления в Европейский Союз. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на конференции с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и главами иностранных дипломатических представительств.
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Зеленский заявил, что хочет более быстрой, динамичной дипломатии.
Он сказал, что Украина "не может принять очень популярный тезис о ЕС лет через 30 и НАТО где-то там лет через 50".
"Мы стремимся достичь членства в ЕС в ближайшие годы и получить очень четкую временную перспективу от НАТО. Очень конкретную. И хотим получить ее в 2022 году", – сказал он.
- РФ передала США и НАТО список требований, в частности она требует отказаться от расширения НАТО на восток и от военного сотрудничества с Украиной.
- В НАТО заявили, что не пойдут на компромиссы по вопросу членства в Альянсе. Россия в ответ угрожает "военными шагами".
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