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Зеленский – послам: Украина не хочет ждать вступления в ЕС 30 лет и в НАТО – 50 лет

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21.12.2021, 11:47
Зеленский – послам: Украина не хочет ждать вступления в ЕС 30 лет и в НАТО – 50 лет - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Украина хочет получить в 2022 году четкую перспективу по дате ее вступления в НАТО, а также не готова ждать 30 лет вступления в Европейский Союз. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на конференции с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и главами иностранных дипломатических представительств.

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Зеленский заявил, что хочет более быстрой, динамичной дипломатии.

Он сказал, что Украина "не может принять очень популярный тезис о ЕС лет через 30 и НАТО где-то там лет через 50".

"Мы стремимся достичь членства в ЕС в ближайшие годы и получить очень четкую временную перспективу от НАТО. Очень конкретную. И хотим получить ее в 2022 году", – сказал он.

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Марк Сировой
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Владимир Зеленский ЕС нато
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