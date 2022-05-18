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Санду: Россия должна вывести свои войска из Приднестровья, они нарушают нашу независимость

Цей матеріал також доступний українською
18.05.2022, 20:32
Санду: Россия должна вывести свои войска из Приднестровья, они нарушают нашу независимость - Фото
Майя Санду (фото - ЕРА)

Россия должна вывести свои войска из Приднестровья. Об этом в Европарламенте заявила молдавский президент Майя Санду.

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Она подчеркнула, что Кишинев "остается приверженным политическому и мирному урегулированию конфликта" – с сохранением суверенитета и территориальной целостности Молдовы. При этом она отметила, что последние "трения" в регионе "повысили обеспокоенность насчет потенциальной дестабилизации".

Санду заверила, что власти настаивают исключительно на дипломатическом решении, "и мы продолжим идти по этому пути во благо наших граждан на обоих берегах Днестра: мы не хотим войны или дестабилизации".

Она считает, что сейчас нет непосредственной угрозы втягивания Молдовы в войну, которую ведет против Украины Россия. Президент страны подчеркнула, что Молдова – нейтральная страна.

"Хотя для того, чтобы по-настоящему быть нейтральным, нужно вывести российские войска (и мы постоянно призываем к этому) с нашей территории. Их присутствие фундаментально нарушает наш нейтральный статус и независимость", – подчеркнула Санду.

В речи она напомнила, что "Крым – это Украина, Донбасс – это Украина, Киев – это Украина и всегда будут Украиной".

Спикер МИД российских оккупантов Мария Захарова заявила сегодня, что заявления официального Кишинева "заставляют усомниться в реальной приверженности руководства страны нейтральному статусу республики и взаимовыгодному партнерству с Россией".

Евгений Пилипенко
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война сепаратизм оккупация Молдова приднестровье пмр майя санду
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