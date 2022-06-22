Молдова продлевает чрезвычайное положение из-за войны России против Украины

Правительство Молдовы решило продлить режим чрезвычайного положения в стране из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину еще на 45 дней. Решение было принято по предложению Нацкомиссии по чрезвычайным ситуациям на заседании 22 июня, передает Newsmaker.

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Необходимость продлить режим ЧП комиссия объяснила "сохраняющимися рисками для энергетической безопасности страны, безопасности границ и необходимостью дальнейшего управления потоками беженцев".

Теперь решение правительства должен одобрить парламент. Заседание, на котором рассмотрят этот вопрос, состоится завтра, 23 июня.

Режим ЧП в Молдове действует с начала широкомасштабной войны РФ против Украины, с 24 февраля.

Правительство Молдовы намерено продлевать режим чрезвычайного положения, пока продолжается вторжение России в Украину. По той же причине останется закрытым и воздушное пространство страны.

13 марта глава МИД Молдовы заявил, что страна приближается к "критическому моменту" своей способности предоставить убежище украинцам, которые спасаются от российского вторжения.

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Оксана Житнюк

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