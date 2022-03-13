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Молдова скоро не сможет принимать новых беженцев – глава МИД

Цей матеріал також доступний українською
13.03.2022, 06:33

Молдова приближается к "критическому моменту" своей способности предоставить убежище тем, кто спасается бегством от российского вторжения в Украину. Об этом министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску сказал BBC.

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Попеску сказал, что в стране заканчиваются помещения для размещения беженцев. Он отметил, что Молдова является "самым хрупким соседом Украины" с небольшими финансовыми ресурсами и меньшими запасами устойчивости в сфере безопасности, здравоохранения и образования.

Число беженцев, находящихся в Молдове – немногим более 100 000 человек, но для страны это равноценно увеличению ее населения на 4%.

Сергей Бережной
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