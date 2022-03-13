Молдова скоро не сможет принимать новых беженцев – глава МИД
13.03.2022, 06:33
Молдова приближается к "критическому моменту" своей способности предоставить убежище тем, кто спасается бегством от российского вторжения в Украину. Об этом министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску сказал BBC.
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Попеску сказал, что в стране заканчиваются помещения для размещения беженцев. Он отметил, что Молдова является "самым хрупким соседом Украины" с небольшими финансовыми ресурсами и меньшими запасами устойчивости в сфере безопасности, здравоохранения и образования.
Число беженцев, находящихся в Молдове – немногим более 100 000 человек, но для страны это равноценно увеличению ее населения на 4%.
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