Молдова продлевает режим ЧП и закрытого неба из-за российского вторжения – премьер-министр

Правительство Молдовы намерено продлевать режим чрезвычайного положения, пока продолжается вторжение России в Украину. По той же причине останется закрытым и воздушное пространство страны. Об этом сообщила премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица в эфире TV8.

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Премьер-министр пояснила необходимость сохранить режим ЧП еще и возможным наплывом новой волны беженцев.

"Пока у нас по соседству идет война, и есть риск ее эскалации, который может вызвать новый поток беженцев, я считаю целесообразным продлить чрезвычайное положение", – сказала Гаврилица.

Она также отметила, что воздушное пространство Молдовы по-прежнему остается закрытым, за исключением воздушного коридора в сторону Румынии.

В Молдове объявили режим чрезвычайного положения на 60 дней сразу после начала вторжения России в украину 24 февраля 2022 года.

13 марта глава МИД Молдовы заявил, что страна приближается к "критическому моменту" своей способности предоставить убежище украинцам, которые спасаются от российского вторжения.

Сергей Бережной

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