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Россия не сможет высадить десант в Одессе во время вывоза зерна – Буданов

Цей матеріал також доступний українською
22.07.2022, 22:47
Россия не сможет высадить десант в Одессе во время вывоза зерна – Буданов - Фото
Кирилл Буданов (скриншот из видео Sky News)

Россия не сможет высадить десант в Одессе во время функционирования коридора для вывоза зерна из украинских портов. Об этом в эфире телемарафона заявил глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

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Он отметил, что с военной точки зрения угроз нет. Суда будут двигаться исключительно по проработанному фарватеру, ни один другой участок побережья разминирован не будет.

"То есть если кто-то думает, что Россия сможет под предлогом функционирования этого коридора высадить десант, то это абсолютно нереально. Кроме того, берег уже защищают береговые ракетные комплексы, которые делают подобные действия абсолютно нереальными", – сказал Буданов.

По его словам, позиция Украины в переговорах о зерне "100% отстояна", Россия не смогла навязать свои условия.

"Россия очень хотела сопровождать военными кораблями эти конвои, хотела что-то осматривать у нас на территории и так далее. Ни один из этих пунктов не будет реализован. И Россия с этим согласилась", – отметил глава ГУР.

На просьбу прокомментировать публикацию Foreign Policy о планах России в начале 2023 года захватить Одессу, Буданов ответил: "Я вам напомню хорошую украинскую пословицу: "Дурень думкою багатіє". План у них такой есть. Планы и у нас есть. А что будет — покажет время".

Он еще раз подчеркнул, что "все свои вопросы решим мы сами исключительно военным путем". "Будем восстанавливать нашу территориальную целостность по состоянию на 1991 год", – сказал Буданов.

  • Сегодня, 22 июля, украинская делегация во главе с министром инфраструктуры Александром Кубраковым подписала договор о зерновом коридоре с Турцией и ООН, который предусматривает разблокировку украинских портов без их разминирования. 
Вадим Ребрина
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