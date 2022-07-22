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В начале 2023-го Россия, вероятно, начнет штурм с попыткой захвата Одессы – Foreign Policy

Цей матеріал також доступний українською
22.07.2022, 07:23
В начале 2023-го Россия, вероятно, начнет штурм с попыткой захвата Одессы – Foreign Policy - Фото
Защищенный памятник Дюку в Одессе (фото - EPA)

Западные чиновники считают, что в начале 2023 года Россия, вероятно, начнет очередное масштабное наступление с еще одной попыткой захватить Одессу. Об этом со ссылкой на слова четырех действующих и бывших официальных лиц США и Европы пишет Foreign Policy в статье "Россия присматривается к Одессе". 

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"Предполагается, что в следующем году они [украинцы] могут столкнуться с еще одним очень серьезным наступлением России. И мы должны сделать все, чтобы дать им не только оборудование, но и людей, – свежих людей, хорошо обученных, – чтобы попытаться пережить это", – сказал один западный чиновник на условиях анонимности.

На Одессу приходится 1/6 мирового транзита по кукурузе и 1/8 – пшенице.

Если РФ захватит город, предупреждают источники издания, это будет "стратегически катастрофическим" вариантом для Украины, "нанесет сокрушительный удар по ее военным усилиям и даст Москве контроль над жизненно важными мировыми запасами продовольствия".

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FP отмечает, что жесткое сопротивление Украины в сочетании с военной помощью Запада и ошибками Москвы "означает, что далеко не факт", что оккупанты смогут захватить Одессу, даже если это станет их приоритетом на следующем этапе войны.

По словам Джима Таунсенда, экс-чиновника Пентагона, ныне эксперта по евробезопасности в Центре новой американской безопасности, "россиянам будет трудно захватить Одессу, учитывая время, выигранное Украиной для укрепления этого южного района, особенно с западными системами обороны, которые могут держать российский флот на вытянутой руке".

На днях Белый дом предупредил о планах Москвы "аннексировать" захваченные территории не только на востоке Украины, но и на юге страны.

Евгений Пилипенко
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