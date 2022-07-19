Президент Владимир Зеленский назвал офицеров российского флота, которые запускают ракеты по мирным жителям Украины, "тряпками", которые не имеют достоинства. Об этом он сказал в своем новом видеообращении.

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Президент отметил, что каждые сутки оккупанты дают очередные основания для признания России государством-террористом.

Прошлой ночью они нанесли удар семью ракетами "Калибр" морского базирования по селу в Одесской области.

"Это не дешевые и не простые ракеты – Россия очень гордилась ими. И куда они попали? Обычное деревенское поле и неработающая ферма, сельские дома, придомовые постройки, лицей, Дом культуры. Никакого военного смысла. Это просто террор", – сказал Зеленский.

В результате удара травмированы шестеро местных жителей, среди которых 5-месячный ребенок. Им оказывается вся необходимая помощь.

"Вот такие мишени у российских крылатых ракет. И какими же нужно быть тряпками, чтобы выполнять команды на такие ракетные удары по мирным селам и городам? Даже у рыб и рапанов в Черном море достоинства больше, чем у офицеров российского флота", – отметил президент.

Он напомнил, что за прошедшие сутки российским обстрелам подверглись еще Никополь и другие населенные пункты Днепропетровской области, а также Харьковская область, Николаев, Краматорск, Славянск, Торецк и другие города Донбасса. В результате ударов – много погибших и раненых, отметил Зеленский.

"Вооруженные Силы Украины, наша разведка все равно обеспечат ответные удары, и наше государство установит личности каждого российского преступника, кто виноват в терроре против украинцев", – заверил Зеленский.

Армия России в ночь на 19 июля нанесла ракетный удар по Одесской области, пострадали шесть человек, повреждены дома и здания.

Вадим Ребрина

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