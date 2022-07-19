РФ ночью атаковала Одесскую область. Один "Калибр" сбила ПВО, шесть попали по селу: фото

Армия России ночью нанесла ракетный удар по Одесской области, пострадали шесть человек, повреждены дома и здания. Такие данные оперативного командования "Юг" передает мэрия Одессы.
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Отмечается, что враг запустил семь крылатых ракет по одному из мирных сел Одесской области. Противовоздушная оборона сбила одну из них, но шесть ракет попали по селу.
В результате удара произошло разрушение и загорание трех частных домов и двух дворовы сооружений. Также пострадали школа, частный дом, автомобили и еще несколько частных усадеб.
Пострадали шестеро людей, среди них один ребенок. Пожар на площади 300 кв. м оперативно ликвидировали. С последствиями ракетного удара боролись 95 спасателей, они применили 16 единиц техники.
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