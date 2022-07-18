Россияне бьют по Украине всем арсеналом своих ракет, но современные уже экономят – ВС ВСУ

Оккупанты применяют против Украины весь арсенал имеющегося вооружения. Украина фактически стала полигоном для испытания современных российских ракет, а также устаревших, которые были разработаны и изготовлены еще во времена СССР. Однако современное технологическое вооружение оккупанты уже экономят, сообщает Командование Воздушных сил ВСУ.

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По данным Воздушных сил, с начала полномасштабного вторжения россияне уже выпустили по Украине около 3000 ракет разных типов. Речь идет о крылатых ракетах, авиационных (класса "воздух-земля"), ракетах оперативно-тактических комплексов ("Точка-У", "Искандер"), а также ракетах "Оникс".

В Воздушных силах подчеркнули, что россияне все чаще применяют по позициям украинской армии и гражданским объектам старые советские ракеты – Х-59, Х-22, Х-31 и другие.

В последние недели оккупанты стали бить по наземным целям зенитными ракетами из комплекса С-300, основное предназначенного которого – уничтожение воздушных целей. По наземным и надводным целям этот комплекс тоже может работать, но поражение объектов не будет таким разрушительным. Боевая часть зенитных ракет предназначена для поражения небронированных целей (фюзеляжей самолетов) тысячами поражающих элементов.

"Использование противником тяжелых зенитных ракет для поражения наземных целей объясняется тем, что оккупанты все же экономят современное технологическое вооружение. А зенитные управляемые ракеты к комплексу ЗРК С-300, вероятно, в избытке, поэтому и используют их в прифронтовых зонах", – сообщают Воздушные силы, уточнив, что речь идет о Николаевской и Харьковской областях.

Сегодня россияне атаковали Одесскую область тремя самолетами Су-35 с акватории Черного моря. Одну из четырех ракет украинские военные сбили над морем. Две – попали в объект военной инфраструктуры.

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Оксана Житнюк

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