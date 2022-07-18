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Россия атаковала ракетами Одесскую область. Снова ударила по мосту в Затоке

Цей матеріал також доступний українською
18.07.2022, 13:54
Россия атаковала ракетами Одесскую область. Снова ударила по мосту в Затоке - Фото
Мост через Днестровский лиман (скриншот видео Odessa Sky)

Армия России нанесла ракетный удар по Одесской области, одна из ракет попала по мосту через Днестровский лиман. Об этом сообщает мэрия Одессы со ссылкой на оперативное командование "Юг".

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Ракетный удар был нанесен около 11:00. Атаковали Одесскую область три самолета Су-35 из акватории Черного моря.

Одну из четырех ракет украинские военные сбили над морем. Две – попали в объект военной инфраструктуры, продолжается тушение пожара.

Еще одна ракета попала по мосту через Днестровский лиман. Россияне продолжают уничтожать его с апреля, с того же времени мост не функционирует.

Пострадавших в результате ракетной атаки нет.

Читайте также: СБУ: Задержана российская агентка, она собирала координаты для ракетных ударов по Киеву

Марк Сировой
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