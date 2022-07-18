Россия атаковала ракетами Одесскую область. Снова ударила по мосту в Затоке

Армия России нанесла ракетный удар по Одесской области, одна из ракет попала по мосту через Днестровский лиман. Об этом сообщает мэрия Одессы со ссылкой на оперативное командование "Юг".

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Ракетный удар был нанесен около 11:00. Атаковали Одесскую область три самолета Су-35 из акватории Черного моря.

Одну из четырех ракет украинские военные сбили над морем. Две – попали в объект военной инфраструктуры, продолжается тушение пожара.

Еще одна ракета попала по мосту через Днестровский лиман. Россияне продолжают уничтожать его с апреля, с того же времени мост не функционирует.

Пострадавших в результате ракетной атаки нет.

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Марк Сировой

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